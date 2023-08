Libia: nuove tensioni a Tripoli all’ombra di un gioco di potere tra Dabaiba e Haftar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esperta ha sottolineato nell’intervista a “Nova” che “non si tratta certamente delle prime violenze armate tra le milizie della Tripolitania dalla tregua raggiunta dopo la fallita offensiva di Haftar contro Tripoli” nel 2019. “Tuttavia – ha spiegato La Fortezza - le violenze di queste ultime 48 ore sono state le più intense degli ultimi mesi e, soprattutto, hanno direttamente interessato due dei più forti, influenti e organizzati gruppi armati tripolini”. L’accordo per la consegna di Hamza a una forza neutrale e l’intesa per un cessate il fuoco “evitano una nuova imminente escalation militare, ma restano numerosi i punti di tensione tra i due gruppi”, ha messo in guardia l’esperta. (segue) (Res)