Libia: nuove tensioni a Tripoli all’ombra di un gioco di potere tra Dabaiba e Haftar (4)

- Nel prossimo futuro, “queste tensioni potrebbero nuovamente aumentare, anche in ragione degli sviluppi degli equilibri politici in Libia”. La Fortezza ha spiegato che “in passato, infatti, le Rada sono state accusate di vicinanza al generale Haftar mentre, al contrario, il colonnello Hamza è stato uno dei più forti oppositori del generale della Cirenaica, nonché un elemento determinante nella frenata dell’offensiva di Haftar contro Tripoli e l’allora governo di accordo nazionale”. Pertanto, “il generale riassetto degli equilibri politici a cui sembra assistersi ormai da mesi, con una serie di incontri tra i vertici del Gun di Dabaiba e il generale Haftar, e diverse ipotesi in merito a un possibile accordo di governo tra i due uomini forti della Libia, potrebbe incidere in misura crescente anche sugli equilibri dei gruppi armati e delle loro leadership”. I diversi gruppi armati attivi in Libia “difficilmente vorranno cedere le posizioni già guadagnate e anzi, al contrario, potrebbero cercare di alzare la posta in gioco, aumentando la pressione sulle principali figure politiche del Paese”. (segue) (Res)