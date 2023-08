Libia: nuove tensioni a Tripoli all’ombra di un gioco di potere tra Dabaiba e Haftar (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unanime l'appello internazionale per la cessazione delle ostilità. Su Twitter, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha scritto che "il Governo segue con attenzione la situazione a Tripoli". Il titolare della Farnesina ha parlato con la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, a cui ha ribadito che la "priorità resta la stabilizzazione della Libia, senza violenza né interferenze, e avviare un percorso verso elezioni democratiche". Da parte sua, il rappresentante della missione delle Nazioni Unite (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha esortato tutte le parti "a ridurre la violenza e a rispettare le richieste di pace e stabilità del popolo libico. Gli incidenti in corso ci ricordano la necessità di un ampio accordo politico che apra la strada alle elezioni e all'unificazione delle istituzioni statali". Infine, l'ambasciata degli Stati Uniti in Libia si è detta "profondamente preoccupata per le recenti violenze a Tripoli", sollecitando "un'immediata riduzione dell'escalation al fine di sostenere le recenti conquiste libiche verso la stabilità e le elezioni". (Res)