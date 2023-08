© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Libia: gli ultimi scontri tra milizie rivali a Tripoli hanno provocato la morte di 27 persone e il ferimento di altre 100. Le tensioni si inseriscono in un generale riassetto degli equilibri politici e nel contesto degli sforzi internazionali per lo svolgimento delle elezioni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 13:30.- Spagna: i socialisti "svelano" le carte e propongono Francina Armengol alla presidenza del Congresso, una candidata che potrebbe ottenere il consenso degli indipendenti catalani. Uniti per la Catalogna, il partito di Carles Puidgemont, si propone come ago della bilancia in questo primo importante spartiacque in vista dell'investitura di un nuovo presidente del governo. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13. (Res)