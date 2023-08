I fatti del Giorno - Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania-Siria: ministri Esteri discutono rafforzamento cooperazione nel processo arabo - Il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, e l'omologo della Siria, Faisal Al Miqdad, hanno avuto un incontro al Cairo per discutere dei modi per rafforzare il coordinamento e la cooperazione su questioni prioritarie per i due Paesi. Lo ha riferito l'emittente televisiva giordana "Al Mamlaka Tv", specificando che i due ministri hanno esaminato i risultati ottenuti all'interno del processo arabo e della strategia adottata per affrontare la crisi siriana attraverso un approccio politico di risoluzione, tenendo conto delle sue conseguenze umanitarie, di sicurezza e politiche. Sono stati anche valutati i progressi realizzati in relazione alle azioni concrete dopo l'incontro di Amman. Safadi e Al Miqdad hanno concordato di continuare le consultazioni e il coordinamento per rafforzare le relazioni bilaterali e raggiungere gli interessi dei due popoli. (segue) (Res)