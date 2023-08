I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministero Esteri, “profonda preoccupazione” per ripresa scontri armati a Tripoli – La Tunisia ha espresso “profonda preoccupazione per la ripresa degli scontri armati nella capitale della Libia, Tripoli, e per la spiacevole evoluzione della situazione nel Paese”. Lo si legge in un comunicato stampa diramato ieri sera dal ministero degli Esteri tunisino, come riferisce l’emittente locale “Mosaique fm”. Nel documento, inoltre, si fa appello a tornare al dialogo e a giungere a una soluzione pacifica nel più breve tempo possibile, in modo tale da contribuire al rafforzamento della sicurezza in Libia e nell’intera regione. Gli scontri armati, si aggiunge nel comunicato, “complicano ulteriormente la situazione”, causando insicurezza e instabilità. Tunisi, inoltre, sottolinea la necessità di trovare una “soluzione libica”, lontana da ingerenze straniere, alla ripresa degli scontri, scoppiati dopo il fermo del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, da parte di unità della sicurezza affiliate alla forza di deterrenza Rada, avvenuto lunedì 14 agosto. (segue) (Res)