I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria: stabilite funzioni Consiglio consultivo nazionale per promozione esportazioni - È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto, firmato lo scorso 3 agosto dal primo ministro dell’Algeria, Ayman Benabderrahmane, che rivede le funzioni e gli obiettivi del Consiglio consultivo nazionale per la promozione delle esportazioni. Come riferisce il sito web dell'emittente televisiva algerina “Essalam”, il Consiglio è incaricato anzitutto di definire la strategia di sviluppo delle esportazioni, con particolare riguardo ai settori non petroliferi, esprimendo valutazioni su programmi e misure adottate dal governo e avanzando proposte di natura legislativa. Il Consiglio, inoltre, valuterà l’attuazione della strategia nazionale in materia di esportazione di prodotti non petroliferi, soprattutto per quanto concerne l’accesso e la competitività dei prodotti algerini sui mercati internazionali, favorendone la valorizzazione. L’organismo, presieduto dal primo ministro o dal presidente della Repubblica, si compone di 12 ministri, un rappresentante della Banca nazionale algerina, il direttore generale delle dogane, il presidente dell’Associazione delle banche e degli istituti finanziari (Abef), i presidenti delle camere dell’industria e del commercio e i presidenti delle associazioni di categoria legati al settore delle esportazioni. Per agevolare l’operato del Consiglio, infine, è stata attivata una piattaforma digitale presso il sito del ministero del Commercio e della Promozione delle esportazioni, dedicata a richieste e segnalazioni degli operatori economici. (segue) (Res)