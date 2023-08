© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: 27 morti e oltre 100 feriti negli scontri a Tripoli fra milizie rivali - E' di 27 morti e almeno 106 feriti il bilancio dei violenti scontri scoppiati ad Ain Zara, nella zona meridionale di Tripoli, in Libia, dopo il fermo del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, da parte di unità della sicurezza affiliate alla forza di deterrenza Rada, avvenuto lunedì 14 agosto. Lo ha annunciato oggi il Centro di medicina d'emergenza, citato dal quotidiano libico "Al Wasat". A oggi i motivi del fermo rimangono ignoti. Secondo quanto riferiscono i media libici, un accordo tra il Consiglio sociale dei notabili di Souk al Juma'a, attivo a sud-est di Tripoli, roccaforte della Forza Rada, e il capo del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che ha condotto al trasferimento di Hamza in una zona neutrale e alla cessazione delle ostilità. Secondo il portale "Libya Observer", sarebbe stato consegnato all'Agenzia per il sostegno alla stabilità. La Brigata 444 è attiva nella lotta ai contrabbandieri nel deserto meridionale della Libia, mentre le unità della Rada sono legate al Consiglio presidenziale libico. Entrambi i gruppi armati sono tra i più influenti della capitale. Su Twitter, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha scritto che "il Governo segue con attenzione la situazione a Tripoli". Il titolare della Farnesina ha parlato con la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, a cui ha ribadito che la "priorità resta la stabilizzazione della Libia, senza violenza né interferenze, e avviare percorso verso elezioni democratiche". (Res)