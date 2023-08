I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Viminale, in primi 7 mesi 2023 sbarchi più che raddoppiati - Nei primi sette mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono stati 89.158 gli immigrati sbarcati in Italia, in crescita del 115,18 per cento. È quanto emerge dal dossier di ferragosto del Viminale sull’attività del ministero. Fra questi risulta in crescita anche il numero dei minori stranieri non accompagnati, pari a 10.285, ossia l’83,50 per cento in più rispetto al 2022 (5.605). (segue) (Rin)