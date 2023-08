I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlc: Sarmi (Asstel), bene istituzione Fondo solidarietà filiera, sostiene trasformazione settore - Asstel - Assotelecomunicazioni esprime soddisfazione per la firma del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, del decreto con cui si istituisce il "Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni" per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Il decreto da seguito a quanto condiviso in occasione dell'Accordo di rinnovo del Ccnl Tlc del 12 novembre 2020 e dello specifico accordo del 20 aprile 2022, con i quali Asstel e le organizzazioni sindacali di categoria hanno fortemente voluto la costituzione del Fondo con l'obiettivo di disporre di uno strumento di solidarietà̀ capace, nella prospettiva di sussidiarietà̀ indicata dalla Legge, di: affiancare le imprese nella gestione dei propri lavoratori in momenti di crisi, sia congiunturale sia strutturale, e di accompagnare le aziende nei processi di formazione e di riqualificazione imposti dalla attuale fase di innovazione tecnologica e di conseguente riconversione industriale; adattarsi ai diversificati bisogni della Filiera delle telecomunicazioni, cui concorrono aziende che rientrano, e non, nel campo di applicazione dei regimi generali di Cassa integrazione guadagni; assecondare la trasformazione digitale delle imprese della Filiera, sostenendo gli investimenti che possono favorire nuovi modelli di organizzazione del lavoro. (segue) (Rin)