I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: ministero, al via presentazione domande per contributo decreto Appennini - Il ministero del Turismo comunica che è possibile presentare le domande di contributo del decreto Appennini a partire dalle ore 12 di oggi. Si tratta di risorse erogate in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica. Le domande – riferisce una nota del ministero – possono essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica. (Rin)