I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma: malore in acqua dopo il pranzo di Ferragosto a Nettuno, 65enne elitrasportato in ospedale - Si tuffa in mare dopo il pranzo di Ferragosto e viene colto da malore. Per soccorrere un 65enne in spiaggia a Nettuno, ieri pomeriggio, una eliambulanza è dovuta atterrare su un braccio di scogli e cemento nei pressi della spiaggia del Santuario. I primi a prestare soccorso all’uomo sono stati i bagnini dei lidi vicini e alcune infermiere fuori servizio che erano in spiaggia. Una volta stabilizzate le condizioni, l’uomo è stato elitrasportato al San Camillo di Roma. (segue) (Rer)