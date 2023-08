I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: utilizzano tecnica chiave a urto per rubare in un appartamento a Monte Sacro, 3 arresti - Hanno utilizzato la tecnica della "chiave a urto", o "key-bumping", per rubare all'interno di un appartamento in zona Monte Sacro, a Roma, mentre i proprietari si trovavano in vacanza. Per questo, i carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato tre persone con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il fatto è avvenuto presso un appartamento di via Val di Non, dove i tre uomini, georgiani, rispettivamente di 40, 43 e 33 anni, tutti incensurati, sono accusati di avere utilizzato la tecnica del key-bumping per forzare la serratura della porta di ingresso. La tecnica prevede l'utilizzo di una chiave appositamente sagomata alla quale, una volta inserita, viene dato un colpo secco con uno strumento a percussione, come un martello, in modo che la forza dell'urto alzi i pistoni superiori oltre la linea di apertura, facendo così scattare la serratura. L’allarme è stato dato al 112 dai vicini che hanno udito dei forti rumori all’interno di un condominio, e i carabinieri immediatamente intervenuti hanno sorpreso i tre al quarto piano dello stabile. I militari li hanno quindi bloccati e d’intesa con la Procura Roma arrestati. I carabinieri, inoltre, hanno sequestrato tutto il materiale "da lavoro", consistente in numerosi chiavistelli, grimaldelli, chiavi e altri arnesi da scasso. Il proprietario dell’abitazione, in quel momento assente e rintracciato dai militari, ha sporto denuncia-querela. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei tre, disponendo per loro la misura del divieto di dimora nel comune di Roma. (Rer)