I fatti del giorno – Europa

- Ucraina: Nato, nostra posizione su integrità territoriale non è cambiata - La posizione della Nato sul sostegno alla sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina "è chiara e non è cambiata". Lo ha affermato un portavoce dell'Alleanza atlantica all'emittente pubblica ucraina Suspilne, commentando le dichiarazioni del capo di gabinetto del segretario generale, Stian Jenssen, secondo cui una delle soluzioni per favorire l’adesione alla Nato di Kiev sarebbe la cessione di territori alla Federazione Russa. "Continueremo a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario e ci impegniamo a raggiungere una pace giusta e duratura", ha aggiunto il portavoce, sottolineando che dovrebbe essere Kiev a decidere quando e a quali condizioni raggiungere la pace. (segue) (Res)