I fatti del giorno – Europa (2)

- Germania: critiche dalla Cdu al disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis - Diversi ministri regionali del principale partito di opposizione tedesco, l'Unione cristiano democratica (Cdu), hanno aspramente criticato i piani del governo a favore della legalizzazione della cannabis. In precedenza, il ministero della Salute tedesco ha presentato un piano, secondo cui le autorità tedesche, dopo l'adozione della relativa legge sulla legalizzazione, sarà possibile acquistare e possedere 20 grammi di cannabis dall'età di 18 anni. Secondo i sostenitori del disegno di legge, la riforma contribuirà ad alleviare l’attività della polizia e del sistema giudiziario, che spendono ingenti risorse per indagare sui reati minori. "Questa legge comporterà una totale perdita di controllo", ha detto il ministro dell'Interno sassone Armin Schuster all’emittente televisiva “Rnd”, mentre il ministro della Giustizia dell'Assia, Roman Posek, ritiene che l'adozione del disegno di legge comporti notevoli rischi legali e un grande onere burocratico. Un punto di vista simile è stato espresso dal ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul. "La prevista legge sulla legalizzazione della cannabis contiene un gran numero di regole, divieti e restrizioni. Tutto questo deve essere controllato e le violazioni dovrebbero essere perseguite. Come possa venire in mente l'idea che ciò alleggerirebbe la polizia e altre autorità rimane un mistero per me", ha detto Reul. (segue) (Res)