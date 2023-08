I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: inflazione cala al 6,8 per cento a luglio - L'inflazione annuale nel Regno Unito a luglio si è attestata al 6,8 per cento, in calo rispetto al 7,9 per cento del mese precedente. Lo riferisce l'istituto di statistica (Ons). Il calo era previsto dagli analisti e ci sono segnali secondo cui il costo della vita potrebbe finalmente iniziare a calare nel Regno Unito, dopo che i dati di ieri hanno rivelato che i salari sono aumentati del 7,8 per cento all'anno tra aprile e giugno. (segue) (Res)