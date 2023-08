I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Puigdemont, per impegnarci in voto su presidenza Congresso servono "fatti concreti" - Uniti per la Catalogna (JxCat) chiede che vengano presentati “fatti concreti” prima di prendere qualsiasi impegno per il voto sulla presidenza del Congresso dei deputati spagnolo. Lo ha affermato l'ex presidente della Catalogna ed eurodeputato, Carles Puigdemont, in un tweet. "Non possiamo avanzare a livello nazionale sulla base delle promesse fatte da chi le infrange sempre", ha scritto Puigdemont. L’ex presidente catalano indicato che la posizione di JxCat non è cambiata nonostante le pressioni esistenti: "Non abbiamo fiducia nei partiti politici spagnoli, ogni precauzione è poca e le promesse non ci scaldano né ci raffreddano". Puigdemont ha sostenuto che questa sfiducia "basata su eventi reali" non scomparirà anche in caso di accordo sul nome da votare alla presidenza del Congresso. Domani mattina si terrà una riunione della direzione di JxCat a poche ore dalla convocazione della seduta costitutiva del Parlamento che servirà a stabilire la posizione del partito catalano in merito al voto per la presidenza del Congresso. L’auspicio del Partito socialista è che JxCat voti a favore di Francina Armengol, l’ex governatrice delle Isole Baleari presentata dalla forza politica di Pedro Sanchez come candidata alla guida della camera bassa del Parlamento. (Res)