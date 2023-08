I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay-Italia: Silli partecipa a insediamento presidente Pena - Il 15 agosto il sottosegretario agli Affari esteri Giorgio Silli si è recato ad Assunzione per rappresentare l'Italia alla cerimonia d'insediamento del nuovo presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Pena. Come riferisce una nota della Farnesina, il sottosegretario Silli ha avuto modo di sottolineare l'eccellente stato delle relazioni bilaterali che legano i due Paesi, rafforzate dalla condivisione di valori comuni come la democrazia e lo stato diritto. Ciò in una missione che segue di poco la prima storica visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Paraguay. Durante la sua permanenza, Silli ha valorizzato il potenziale delle relazioni commerciali, l'importanza della cooperazione per contrastare insieme i fenomeni criminali e valorizzato la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030. Infine, il sottosegretario ha incontrato i rappresentanti della comunità italiana e una delegazione della Camera di Commercio Italo Paraguaiana. (segue) (Res)