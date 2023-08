© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Onu, omicidi leader sociali e difensori diritti umani diminuiti del 19 per cento - L’assassino di leader sociali e difensori dei diritti umani in Colombia è diminuito del 19 per cento nell’ultimo semestre, rispetto al secondo semestre del 2022. Lo afferma la rappresentante nel Paese dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Juliette de Rivero. Durante i primi sei mesi dell’anno si sono verificati 46 omicidi di difensori dei diritti umani, 11 episodi in meno rispetto ai sei mesi precedenti e 13 in meno rispetto al primo semestre del 2022. "Questo è positivo, ma l'alto numero di difensori dei diritti umani assassinati in Colombia continua ad essere intollerabile", ha affermato la funzionaria Onu. (segue) (Res)