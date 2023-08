© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Guterres, necessarie forze speciali di polizia e unità militari contro bande armate - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato la comunità internazionale a dispiegare ad Haiti una forza multinazionale composta da “forze speciali di polizia e unità di supporto militare” per combattere le gang con armi sofisticate e ripristinare la sicurezza nel Paese. In una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Guterres ha dichiarato che "affrontare la situazione della sicurezza ad Haiti richiede una serie di misure coercitive di applicazione della legge, compreso l'uso attivo della forza in operazioni di polizia mirate contro bande pesantemente armate”. La lettera arriva in risposta a una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata il 14 luglio che chiedeva a Guterres di presentare "una gamma completa di opzioni" entro 30 giorni per aiutare a combattere le bande armate di Haiti, tra cui una forza multinazionale. (segue) (Res)