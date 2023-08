I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: governo annuncia nuovo accordo per tenere sotto controllo i prezzi - Il governo dell’Argentina ha annunciato un nuovo accordo per tenere sotto controllo i prezzi della durata di 90 giorni. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal responsabile dell’Unita di rinegoziazione dei prezzi e direttore generale delle dogane, Guillermo Michel, il quale ha spiegato che "saranno istituiti meccanismi di sgravio fiscale affinché le imprese non trasferiscano la variazione del tasso di cambio sui prezzi". Da parte sua, il segretario al Commercio, Matías Tombolini, ha dichiarato che questo aiuto fiscale "ci consentirà di assorbire" l'impatto dell'aumento di alcuni costi che l'aumento del prezzo del dollaro ufficiale comporta. “Abbiamo avuto incontri con i grandi grossisti e la grande distribuzione", ma continuerà anche il dialogo con le aziende per ampliare questo accordo, ha aggiunto. (Res)