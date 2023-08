Salario minimo: Bonelli-Fratoianni (Avs), 200 mila firme in pochi giorni, battaglia va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pochi giorni sono arrivate 200 mila firme per la petizione a supporto della proposta delle opposizioni sul salario minimo. Lo annunciano sui social Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra. "200 mila firme in pochissimi giorni! La richiesta chiara: vogliamo un salario minimo di nove euro l'ora. Una misura semplice, ma fondamentale, che potrebbe cambiare la vita di milioni di italiani”, spiegano. “Opponendosi alla nostra proposta di salario minimo, il governo Meloni dimentica che quattro milioni di nostri concittadini guadagnano meno di questa cifra e attendono con ansia un cambiamento tangibile. 200 mila firme e continuiamo a crescere! Per un salario giusto. Per un'Italia più equa. Perché è un diritto e perché è necessario”, concludono Bonelli e Fratoianni. (Rin)