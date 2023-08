Haiti: Guterres, necessarie forze speciali di polizia e unità militari contro bande armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Onu stima che i gruppi criminali ad Haiti abbiano ucciso più di 2mila persone nella prima metà del 2023, ne abbiano rapite più di mille e abbiano utilizzato la violenza sessuale per terrorizzare la popolazione. Hrw ha documentato 67 omicidi, tra cui 11 bambini e 12 donne, e più di 20 casi di stupro, molti dei quali stupri di gruppo da parte di più autori. In risposta alla violenza e all'inerzia dello stato, alcuni haitiani si sono rivolti alla "giustizia popolare", formando il movimento Bwa Kale che ha preso piede alla fine di aprile e, a giugno, ha ucciso più di 200 sospetti criminali in tutto il paese, spesso in collusione con gli agenti di polizia. (segue) (Mec)