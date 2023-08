Haiti: Guterres, necessarie forze speciali di polizia e unità militari contro bande armate (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti i rappresentanti della società civile haitiana e le vittime di abusi intervistati hanno affermato che la situazione è peggiorata così drasticamente che è necessaria una risposta internazionale. Gli sforzi di una forza di sicurezza internazionale per mettere in sicurezza i luoghi chiave e le strade principali del Paese, mette in guardia l'Ong, dovrebbero essere accompagnati da iniziative per fornire posti di lavoro, istruzione e accesso ai beni di prima necessità nelle aree attualmente controllate da gruppi criminali, nonché per garantire che i responsabili di gravi abusi sono indagati e perseguiti secondo procedure credibili, eque e rispettose dei diritti. Per Hrw le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, la Francia, il Canada, i membri della Comunità dei Caraibi e altri governi interessati dovrebbero agire con urgenza per sostenere Haiti nel superare la sua crisi e garantire una transizione democratica. Nei giorni scorsi il Kenya si è offerto di prendere l'iniziativa e di fornire mille agenti di polizia per una forza multinazionale. (segue) (Mec)