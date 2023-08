Sicurezza: Viminale, 46 atti intimidatori nei confronti dei giornalisti in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 sono stati 46 gli episodi intimidatori nei confronti dei giornalisti, di cui 17 tramite web. Il dato è in calo del 28,12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano state 64. È quanto emerge dal dossier di ferragosto del Viminale sull’attività del ministero. Per quanto riguarda la matrice, quattro sono riferibili alla criminalità organizzata, 21 all’attività socio-politica e 21 ad altra matrice. (Rin)