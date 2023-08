Croazia: Milanovic, non esiste il pericolo di una guerra in Bosnia Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste il pericolo di una guerra in Bosnia Erzegovina. Lo ha affermato il presidente della Croazia, Zoran Milanovic. "Non ci sono armi in Bosnia Erzegovina. Scoppierà una guerra? Con Cosa? Quel pericolo non esiste", ha detto lo stesso Milanovic durante una cerimonia di premiazione del battaglione "Poskok" nella città di Siroki Brijeg, in Bosnia Erzegovina. Lo riporta la stampa di Zagabria. "La responsabilità di Zagabria è garantire che l'ordinamento giuridico in Bosnia Erzegovina non crolli e che ogni popolo costituente abbia uguali diritti", ha sottolineato il capo dello Stato croato. I media serbi riportano che lo stesso battaglione premiato dal presidente croato sarebbe collegato a crimini di guerra commessi contro soldati e civili bosniaci da Mladen Naletilic Tuta, condannato a 20 anni di carcere dal Tribunale internazionale dell'Aia per crimini di guerra. Tuta, sempre secondo i media di Belgrado, avrebbe comandato nel 1993 l'attacco a due villaggi nei pressi di Jablanica con la partecipazione di unità del battaglione "Poskok" (Seb)