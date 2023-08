Siria: presidente Assad emette due decreti per aumento salari e pensioni del 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha emesso i decreti legislativi numero 11 e 12, che stabiliscono l'incremento del 100 per cento di stipendi e salari forfettari destinati a lavoratori e pensionati, sia nel settore civile che in quello militare. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa siriana "Sana", specificando che il primo dei due decreti, il numero 11, prevede un aumento del 100 per cento per le retribuzioni fisse e forfettarie per vari gruppi di lavoratori, compresi impiegati civili e militari, così come liberi professionisti e lavoratori con contratti a vario tipo. Il ministero degli Affari sociali e del Lavoro, insieme a quello delle Finanze si occuperà di stabilire le modalità di calcolo. Inoltre, il decreto aumenta i minimi salariali per alcune categorie nel settore privato, portando il salario minimo a 185.940 lire siriane al mese. I fondi per gli aumenti saranno reperiti da risparmi nei bilanci pubblici. (segue) (Lib)