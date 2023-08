Siria: presidente Assad emette due decreti per aumento salari e pensioni del 100 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto numero 12, invece, riguarda un aumento del 100 per cento delle pensioni di anzianità per pensionati militari e civili, basato sulle leggi previdenziali vigenti. Questo aumento sarà distribuito in quote tra i beneficiari, compresi i pensionati civili con invalidità parziale. L'articolo 2 stabilisce che nessun lavoratore del settore pubblico riceverà una pensione di vecchiaia inferiore a quella che avrebbe ottenuto se fosse andato in pensione il giorno precedente all'entrata in vigore del decreto. L'articolo 3 fissa un massimo aumento per i pensionati del settore privato. L'articolo 4 finanzia tali incrementi con risparmi dai bilanci degli enti interessati e del bilancio statale 2023. Entrambi i decreti sono stati emanati per migliorare la stabilità finanziaria e garantire una vita dignitosa ai lavoratori e ai pensionati siriani. I decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale ed entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione, ovvero settembre. (Lib)