Ucraina: Usa avviano trattative per rotte alternative all'export del grano

- Gli Stati Uniti sono in trattative con la Turchia, l'Ucraina e la Romania per accrescere la portata delle rotte di esportazione del grano ucraino, dopo la chiusura del corridoio del grano, decisa dalla Russia nel mese scorso. Lo ha scritto ieri il quotidiano Usa "Wall Street Journal", citando anonimi funzionari statunitensi, secondo i quali il piano sostenuto da Washington prevede l'aumento della capacità di esportazione dell'Ucraina, fino a quattro milioni di tonnellate di cereali al mese, attraverso il fiume Danubio entro ottobre. Gran parte del grano - riferisce il quotidiano - sarebbe inviato lungo il fiume e attraverso il Mar Nero ai vicini porti della Romania e da lì spedito verso altre destinazioni. Probabilmente è proprio per impedire all'Ucraina di stabilire questo canale di esportazione alternativo che le forze russe hanno colpito la notte scorsa i porti fluviali di Izmail e Reni. Le infrastrutture portuali delle due città ucraine, situate lungo il basso corso del Danubio, sono state colpite almeno quaranta volte da droni suicidi "Gheran". Sempre nella notte sarebbero stati colpiti obiettivi militari a Mykolaiv, città portuale sul Mar Nero e capoluogo dell'omonima regione dell'Ucraina.(Was)