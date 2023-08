Spagna: Partito socialista propone Guillermo Vara a vicepresidenza Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista spagnolo ha scelto l'ex presidente della regione dell'Estremadura Guillermo Fernández Vara come candidato alla vicepresidenza del Senato. Alla camera alta del Parlamento di Madrid il Partito popolare detiene la maggioranza e assumerà la presidenza. Come riferiscono fonti dell’agenzia di stampa “Europa Press”, i socialisti indicheranno Patxi López ed Eva Granados come portavoce del partito, rispettivamente, al Congresso dei deputati e al Senato, un ruolo ricoperto anche nella precedente legislatura. La proposta di Vara è stata annunciata poche ore dopo che il Partito ha comunicato che l'ex presidente delle Isole Baleari, Francina Armengol, sarà la sua candidata alla presidenza del Congresso in vista della sessione costitutiva di domani, giovedì 17 agosto. (Spm)