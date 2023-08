Bosnia: Dodik presenta denuncia penale contro Procuratore nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik ha presentato una denuncia penale presso la Procura di Banja Luka nei confronti del Procuratore nazionale, Nedimo Cosic. Dodik ha affermato che il codice penale della Bosnia Erzegovina "non prescrive come reato la mancata esecuzione delle decisioni dell'Alto Rappresentante della comunità internazionale nel Paese balcanico, Christian Schmidt". Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtrs", secondo cui il leader serbo ha risposto così all'accusa penale depositata prima dallo stesso Cosic nei suoi confronti per "non aver attuato la decisione dell'Alto Rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina". L'accusa si riferisce al fatto che il presidente della Repubblica Srpska ha firmato un decreto per far cessare l'obbligo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'entità le decisioni dell'Alto rappresentante, le quali di conseguenza non hanno più valore nel proprio territorio. (Seb)