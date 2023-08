Siria: ministro Esteri Al Miqdad, ingerenza della Turchia minaccia sicurezza degli Stati arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingerenza della Turchia non costituisce solo una minaccia per la Siria ma anche un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati arabi e per gli interessi della comunità araba in generale. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e degli espatriati della Siria, Faisal al Miqdad, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa governativa siriana "Sana". Le affermazioni di Al Miqdad giungono in occasione dei lavori della riunione del Comitato di collegamento ministeriale, approvata dalla Lega araba, composto da Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Iraq e Libano, oltre che dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Abul Gheit, che ha il compito di monitorare l'attuazione della dichiarazione di Amman, che si è svolta al Cairo lo scorso 14 agosto. Per tali ragioni, Al Miqdad ha affermato che "è imprescindibile unire le forze e adottare azioni concrete per porre fine a questa situazione, coerentemente con i nostri interessi condivisi, il nostro vincolo fraterno e le solide fondamenta del diritto internazionale".(Lib)