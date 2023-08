Regno Unito: Hunt, calo inflazione a luglio conferma azioni decisive del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo dell’inflazione riscontrato per il mese di luglio mostra che "l'azione decisiva” intrapresa dal governo sta avendo successo anche se non si è ancora “giunti al traguardo”. Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, commentando i dati pubblicati oggi dall’Istituto statistico nazionale secondo cui l’inflazione a luglio è calata al 6,8 per cento. "Dobbiamo attenerci al nostro piano per dimezzare l'inflazione quest'anno e riportarla all'obiettivo del 2 per cento il prima possibile", ha aggiunto Hunt. (Rel)