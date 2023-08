Siria: Giordania e Arabia Saudita, manterremo dialogo costante per soluzione a crisi di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania e l'Arabia Saudita manterranno un costante dialogo consultivo per affrontare questioni di reciproco interesse e per concordare le future posizioni riguardo agli sviluppi regionali e internazionali, nonché le relative implicazioni a livello territoriale. Lo hanno comunicato durante discussioni bilaterali svoltisi al Cairo il vice primo ministro e ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, e il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva giordana "Al Mamlaka Tv". I ministri hanno espresso la loro soddisfazione per le solide relazioni storiche tra i due Paesi che si estendono in diversi settori, alla luce delle direttive delle dirigenze di Amman e Riad, sottolineando l'importanza di un "costante scambio di opinioni su questioni di interesse reciproco", sia in merito ai recenti sviluppi a livello regionale che internazionale, tenendo in considerazione le implicazioni che tali sviluppi potrebbero avere sul territorio. Durante l'incontro, inoltre, i ministri hanno discusso degli sforzi compiuti per il rafforzamento dell'azione araba congiunta, con l'obiettivo di "affrontare le problematiche e le priorità della Siria, nonché di affrontare le sfide attuali e mitigarne le conseguenze". I due ministri hanno altresì confermato, nell'incontro che ha preceduto la riunione del Comitato di collegamento ministeriale arabo sulla Siria che ha il compito di monitorare l'attuazione della dichiarazione di Amman, l'ulteriore impegno nelle consultazioni e nel coordinamento per raggiungere una soluzione politica alla crisi siriana, in accordo con gli esiti dei recenti incontri di Gedda e Amman.(Lib)