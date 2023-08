Tlc: Sarmi (Asstel), bene istituzione Fondo solidarietà filiera, sostiene trasformazione settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Filiera Tlc sta attraversando una profonda trasformazione: da qui la necessità di una piena e fattiva collaborazione con le Istituzioni preposte per favorire la sostenibilità del settore attraverso l'istituzione del Fondo di solidarietà”, ha commentato il presidente di Asstel, Massimo Sarmi. “Grazie a questo strumento – ha proseguito –, la Filiera potrà avviare interventi per accompagnare il ricambio generazionale del settore e aggiornare le competenze del personale in essere per rispondere anche ai modelli di business che gli operatori stanno ampliando verso nuovi settori e servizi, per effetto degli abilitatori digitali quali i big data, il cloud, l'Iot, la cybersecurity, il 5G”. “In considerazione della rilevanza nazionale del settore delle telecomunicazioni – ha concluso –, si auspica un supporto economico pubblico, aggiuntivo al finanziamento da parte di imprese e lavoratori, che ne acceleri la piena operatività soprattutto nella fase di avvio".Nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc...); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali. (Com)