Sardegna: falesia Punta Giglio ad Alghero, ambientalisti chiedono procedure valutazione ambientale

- L'associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha presentato un'istanza che richiede accesso civico, informazioni ambientali e l'adozione di provvedimenti relativi al progetto dei lavori di mitigazione del rischio frana in falesia Punta Giglio nel Comune di Alghero. Il progetto, approvato nel 2022, si propone di mitigare il rischio di frana ed erosione in questa zona costiera. Tuttavia, emergono dubbi sulla sua reale utilità a lungo termine. Sebbene il progetto abbia come obiettivo quello di mitigare i rischi naturali, riconosce allo stesso tempo l'inevitabilità dei fenomeni naturali. Inoltre, l'istanza dell'associazione GrIG suggerisce che dietro a questo progetto potrebbe nascondersi un interesse diverso, ovvero rendere il tratto di mare sotto la falesia fruibile per un progetto concomitante che coinvolge la creazione di strutture di ormeggio per imbarcazioni e l'estensione di un molo. Attualmente, circa 8 ettari di mare sotto la falesia sono vietati al pubblico a causa dei rischi di caduta massi, come stabilito da un'ordinanza del 2015. La domanda sorge spontanea: quale dovrebbe essere la priorità di un'area naturale protetta, preservare i suoi valori naturalistici o favorire il turismo nautico? La richiesta del GrIG ha coinvolto diversi enti, tra cui i Ministeri della Cultura e dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, il Comune di Alghero, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), l'Azienda speciale di gestione del parco naturale regionale di Porto Conte, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Regione autonoma della Sardegna. (segue) (Rsc)