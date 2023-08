Sardegna: falesia Punta Giglio ad Alghero, ambientalisti chiedono procedure valutazione ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una questione importante sollevata dall'I.S.P.R.A. è la presenza di una ricca avifauna marina e costiera nelle falesie di Punta Giglio. Questo rende l'area particolarmente significativa all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) di Capo Caccia e a livello nazionale e mediterraneo. La possibile interferenza con siti di nidificazione di specie avifaunistiche di rilievo solleva preoccupazioni legittime. In risposta a queste preoccupazioni, il GrIG ha richiesto un processo di valutazione d'incidenza ambientale (V.Inc.A.) e una verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.). Questi processi sono necessari per interventi in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 come Punta Giglio e per progetti di opere costiere per combattere l'erosione. L'invito a un approccio precauzionale e una valutazione rigorosa degli impatti ambientali è fondamentale per garantire la protezione di questa zona naturale. Inoltre, la diffusa preoccupazione per l'ulteriore sviluppo antropico non richiesto di questa area ha portato alla promozione della petizione "Salviamo la falesia di Punta Giglio" da parte del Comitato per Punta Giglio. (Rsc)