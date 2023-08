Credito: guasto informatico Banca d'Irlanda, correntisti hanno prelevato soldi non in loro possesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Irlanda, uno dei principali istituti di credito irlandesi, ha inviato un messaggio di scuse a causa del problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro non depositato nei loro conti correnti. La banca ha comunicato di aver risolto il "problema tecnico", che aveva consentito anche trasferimenti oltre i limiti consentiti e reso indisponibili i servizi telematici dell’istituto. "I nostri esperti hanno ripristinato questi servizi durante la notte e tutti i servizi sono disponibili per i clienti questa mattina", ha dichiarato l'istituto di credito in una nota pubblicata questa mattina. Tuttavia, la Banca d’Irlanda ha comunicato ai clienti che qualsiasi denaro prelevato dai loro conti presso i bancomat o trasferito durante il problema informatico sarebbe stato comunque addebitato sui loro conti. “I pagamenti notturni sui conti possono essere visualizzati durante il giorno. Siamo consapevoli che il problema tecnico ha consentito ad alcuni clienti di prelevare o trasferire fondi al di sopra dei limiti regolari", ha aggiunto l’istituto di credito. Foto e video pubblicati sui social media durante la notte sembravano mostrare code fuori dai bancomat in tutta l'Irlanda ieri sera e ciò a causa dell’inaspettata disponibilità di fondi riscontrata da alcuni correntisti. Le forze di polizia irlandesi hanno riferito nella tarda serata di ieri di essere a conoscenza di un "volume insolito di attività" presso alcuni bancomat in tutto il Paese. "Invitiamo tutti i clienti che potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie a causa di scoperti sul proprio conto a contattarci", ha aggiunto la Banca d’Irlanda. (Rel)