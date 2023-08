Tunisia: Istituto statistica, attesa crescita dell'1,2 per cento nel primo semestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023, il Pil della Tunisia dovrebbe attestarsi all’1,2 per cento. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica, secondo cui, invece, su base trimestrale il Pil reale è passato dallo 0,7 per cento nel periodo gennaio-marzo a -1,3 per cento da aprile a giugno scorsi. La domanda interna in volume è aumentata dello 0,2 per cento, contribuendo alla crescita economica per lo 0,6 per cento. La bilancia commerciale con l'estero ha contribuito per 0,35 punti, grazie all'aumento del volume delle esportazioni di beni e servizi (11,4 per cento), che ha superato di poco quello delle importazioni (9,0 per cento). (Tut)