Torino: aumenta il numero di turisti nel ponte di Ferragosto

- Con il ponte di Ferragosto Torino si conferma una Città sempre più turistica anche in un periodo considerato di bassa stagione. A sorprendere, in particolare, è stato il museo Egizio con 17.032 visitatori tra l'11 e il 15 agosto, con una crescita rispetto a 12.051 del 2022 e i 10.925 del periodo pre-pandemico. Il museo del Cinema ha registrato 12 mila persone, in linea con il trend positivo dello scorso anno. Mentre il Polo della Fondazione Musei ha registrato quasi 11 mila presenze, anche queste in linea con l'anno precedente. (Rpi)