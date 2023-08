Ucraina: governatore di Odessa, attacchi russi contro porto sul Danubio e depositi di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno attaccato due volte nella notte la regione ucraina di Odessa con droni kamikaze. Lo ha riferito il governatore regionale, Oleg Kiper, su Telegram. Secondo Kiper, l'obiettivo principale degli attacchi era un porto sul fiume Danubio e alcuni magazzini e granai situati nell’area meridionale della regione. I soccorritori del Servizio di emergenza statale hanno spento rapidamente gli incendi scoppiati a causa dei bombardamenti e nessuno, stando a quanto riportato dal governatore regionale, è rimasto ferito a causa dell'attacco nemico. "Sono grato a tutti coloro che, ascoltando gli avvertimenti sul pericolo, sono scesi nei rifugi e sono rimasti in luoghi sicuri stanotte. Come vedete, questo è molto importante, perché fortunatamente non ci sono morti o feriti", ha detto Kiper. (Kiu)