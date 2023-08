Usa: Trump, dopo quarta incriminazione attesa per i prossimi passaggi giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo la nuova incriminazione nello Stato della Georgia, ha davanti a sé due alternative: costituirsi o presentarsi a un’udienza sulla cauzione. La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha concesso a Trump e agli altri 18 imputati dieci giorni, fino al 25 agosto, per costituirsi. In alternativa Trump potrebbe presentarsi entro 72 ore davanti a un giudice incaricato di valutare se siano presenti un rischio di fuga o un pericolo per la comunità. La procura di Fulton ha manifestato l’intenzione di avviare i processi di tutti i 19 imputati entro sei mesi, ma i tempi potrebbero essere più lunghi, anche a causa delle sovrapposizioni con gli altri procedimenti che coinvolgono l’ex presidente. Trump, sulla sua piattaforma Truth Social, ha reagito alla nuova incriminazione parlando di una caccia alle streghe e ha annunciato una conferenza stampa per la prossima settimana. (segue) (Was)