Usa: Trump, dopo quarta incriminazione attesa per i prossimi passaggi giudiziari (3)

- Nel quadro delle indagini sui tentativi di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminati con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, Trump è stato incriminato anche a Washington, dall’ufficio del consigliere speciale Jack Smith. Stando all’atto di incriminazione, sono stati avanzati quattro capi d’accusa per cospirazione e intralcio alla giustizia. Le altre due incriminazioni a carico di Trump riguardano i pagamenti alla pornodiva Stormy Daniels e i documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. (Was)