Turismo: in Sardegna ad agosto cali presenze in alberghi del 4-5 per cento

- Stagione estiva in chiaroscuro per la Sardegna. L'Isola, secondo i dati di Federalberghi, registra un calo delle presenze negli alberghi durante i mesi di luglio e agosto, con percentuali che variano tra l'8 e il 10 per cento a luglio, e tra il 4 e il 5 per cento ad agosto. Alcune aree dell'isola hanno registrato il tutto esautito in occasione di Ferragosto, mentre in altre sono ancora disponibili alcuni posti. Federalberghi evidenzia come quest'estate alcune località del sud Sardegna, come Santa Margherita, hanno ottenuto risultati migliori rispetto a destinazioni popolari come Villasimius e Costa Rei. Tuttavia, questa tendenza non si limita solo a singoli punti geografici, ma si estende a livello regionale, con alcune località che hanno registrato un'alta affluenza turistica e altre che hanno ancora disponibilità di alloggio. Una delle cause principali di questo calo delle presenze è stata identificata nel problema dei trasporti. (segue) (Rsc)