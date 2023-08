Turismo: in Sardegna ad agosto cali presenze in alberghi del 4-5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Federalberghi si sottolinea che il settore turistico sardo deve affrontare la sfida di colmare il divario con i concorrenti, garantendo al contempo prezzi accessibili per i trasporti. Inoltre, si è verificato un decremento del potere di acquisto degli italiani, che ha influito sulla scelta di prendere una vacanza e sull'entità delle spese. Nonostante i risultati positivi per gli hotel a cinque stelle, che hanno registrato buoni risultati, ci si aspetta comunque un bilancio finale negativo per l'intero settore. L'aumento dei prezzi è stato giustificato come una risposta all'incremento dei costi dell'energia e degli alimentari, ma si è cercato di mantenere un allineamento con l'inflazione generale. Nel sud Sardegna, l'aumento dei prezzi è stato stimato tra il 10 e il 18 per cento. Nonostante i numeri degli aeroporti abbiano confermato o superato quelli degli anni precedenti, Federalbergi ha messo in evidenza come le cifre dei voli siano solo un indicatore parziale dell'afflusso turistico effettivo. La durata media del soggiorno dei turisti gioca un ruolo cruciale nei risultati finali. (Rsc)