Usa-Iran: "Financial Times", Washington chiede di interrompere vendite droni alla Russia

- Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Iran a smettere di vendere droni alla Russia come parte dei colloqui su un accordo più ampio volto a ridurre le tensioni tra Washington e Teheran. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Gli Stati Uniti insistono affinché l'Iran smetta di vendere alla Russia droni da combattimento che Mosca utilizza nella guerra contro l'Ucraina, nonché pezzi di ricambio per aeromobili senza pilota, hanno riferito fonti che hanno preferito restare anonime al "Financial Times". Tali indiscrezioni giungono in un momento in cui Washington e Teheran stanno cercando di allentare le tensioni e riprendere colloqui sul programma nucleare iraniano. Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha affermato, di recente, che accoglierebbe con favore qualsiasi misura intrapresa dall'Iran per ridurre la sua "crescente minaccia nucleare". Queste consultazioni si sono svolte parallelamente ai colloqui della scorsa settimana su un accordo di scambio di prigionieri: l'Iran, sinora, ha concesso gli arresti domiciliari a quattro cittadini statunitensi detenuti sinora in una prigione di Teheran. (Rel)