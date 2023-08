Roma: controlli a Ferragosto nel centro storico della Capitale, 13 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestate 13 persone, accusate a vario titolo di furto e tentato furto aggravato in concorso. Questo il bilancio dei controlli effettuati in occasione del Ferragosto dai carabinieri del comando provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Capitale. Le operazioni sono state condotte nelle aree del centro storico, in quelle maggiormente frequentate dai turisti, nonché a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni della metropolitana. In particolare, due uomini che, con la scusa di pulire delle macchie presenti sui bagagli a mano, con destrezza sono riusciti a sostituire lo zaino di un turista olandese con uno simile, per poi allontanarsi. A poca distanza, a osservare i due c’erano i militari della compagnia di Roma San Pietro che sono intervenuti e li hanno arrestati. Si tratta di due persone di 47 e 63 anni, peruviani, già noti alle forze dell’ordine. Lo zaino è stato recuperato e restituito alla vittima. In zona Ottaviano, invece, due persone di 33 e 34 anni, romeni, già noti alle forze dell’ordine, utilizzando la oramai classica tecnica che prevede l’utilizzo di una cartina turistica, facendo finta di chiedere informazioni, per coprire le fasi del borseggio, sono stati bloccati mentre tentavano di asportare il portafogli e l’iPad contenuti nello zaino di un turista del Vietnam. I carabinieri sono intervenuti riuscendo ad arrestarli in flagranza. (segue) (Rer)