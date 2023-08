Roma: controlli a Ferragosto nel centro storico della Capitale, 13 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza Vittorio Emanuele II, i movimenti sospetti di due persone, notate mentre avvicinavano i passanti mostrando loro un cellulare, per poi riprendere a camminare, ha insospettito i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che hanno deciso di fermarli. Identificati in un 20enne e un 26enne, entrambi egiziani, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di un cellulare risultato rubato poco prima a un connazionale. Per questo motivo i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. All’altezza della fermata metropolitana “Repubblica”, i carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo peruviano di 46 anni e un uomo di 30 anni, cubano, poiché sono stati notati dai militari, all’interno del convoglio metropolitano, mentre accerchiavano una turista spagnola, riuscendo poi ad asportare dall’interno della borsa a tracolla il portafogli con all’interno circa 200 euro. Bloccati dai militari presenti sulla metro, che li stavano osservando, la refurtiva con il denaro è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre i due uomini sono stati condotti in caserma. (segue) (Rer)