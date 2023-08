Russia: esplosione stazione servizio in Daghestan, almeno 35 morti e 64 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 35 le persone rimaste uccise e 64 quelle ferite a causa dell'esplosione e del successivo incendio divampato in una stazione di servizio in Daghestan, regione russa situata nel Caucaso settentrionale. Restano ancora ignote le cause dell'incidente, anche se fatti di questo tipo sono comuni in Russia e spesso sono dovuti a violazioni delle norme di sicurezza o all'obsolescenza delle strutture. I filmati diffusi dal ministero delle Emergenze mostrano auto carbonizzate e soccorritori che cercano di spegnere l'incendio e rimuovere le macerie. L'esplosione, avvenuta nella notte da lunedì a martedì, ha devastato una stazione di servizio alla periferia di Makhachkala, capoluogo della repubblica del Daghestan, provocando un profondo cratere e un gigantesco incendio. Intervenuto sul tema il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime e "ha augurato una pronta guarigione ai feriti". (Rum)