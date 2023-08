Medio Oriente: Cisgiordania, militari israeliani distruggono sito per produrre esplosivi a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'alba di oggi, le forze di difesa israeliane (Idf) e della polizia di frontiera hanno distrutto un laboratorio utilizzato dai gruppi terroristici palestinesi in Cisgiordania, oltre a sette ordigni esplosivi nel campo profughi di Balata, vicino a Nablus. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post", gli scontri sono scoppiati quando le forze israeliane sono entrate nel campo profughi dopo che le truppe hanno dovuto disinnescare un ordigno esplosivo installato all'ingresso, prima di dare il via all'operazione. Durante il raid, alcuni palestinesi hanno lanciato pietre ed esplosivi e altri hanno aperto il fuoco contro i militari, che hanno risposto. L'operazione non ha causato vittime. (Res)